Президент Беларуси подчеркнул, что сотрудничество двух стран должно развиваться во благо их народов

Лукашенко заявил о необходимости запустить «новый этап» в отношениях Беларуси и Мьянмы Президент Беларуси подчеркнул, что сотрудничество двух стран должно развиваться во благо их народов

Беларусь и Мьянма должны дать старт «новой ступени» развития этих отношений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в формате «один на один» с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента в четверг, 2 июля.

Белорусский лидер отметил, что прибыл в Мьянму после визитов в ряд других стран региона.

«Не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что хорошо знаком с Мин Аун Хлайном и ранее неоднократно проводил с ним переговоры. По словам президента Беларуси, за это время была сформирована определенная база и история развития отношений между двумя странами. При этом нынешний визит, отметил он, имеет особое значение.

«Особенность нынешних взаимоотношений между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы должны дать старт новой ступени развития этих отношений», - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что Минск и Нейпьидо должны выстроить отношения, которые могли бы стать примером для других государств региона. Он подчеркнул, что основой двустороннего сотрудничества должно быть благополучие народов двух стран.

«Мы с вами не дружим против кого-то. Мы дружим с вами и развиваем отношения во благо наших народов», - сказал Лукашенко.

В ходе встречи белорусский лидер также поздравил Мин Аун Хлайна с победой на президентских выборах. Лукашенко отметил, что во время предыдущих встреч стороны говорили о такой перспективе.

«Это случилось. Вы победили. Победили безусловно, безоговорочно. Я поздравляю вас с этой победой», - сказал президент Беларуси.

Говоря о повестке рабочего визита, Лукашенко сообщил, что стороны планируют обсудить ряд вопросов, в том числе выполнение ранее достигнутых договоренностей. По его словам, в условиях быстро меняющейся международной обстановки Беларуси и Мьянме необходимо действовать активнее.

«Нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто непредсказуемо. Мы тоже это видим. Эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями», - подчеркнул он.

Мин Аун Хлайн, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за визит и тепло приветствовал его в Мьянме.

«Рад вас видеть в нашей стране. Мы с вами встречаемся здесь второй раз», - сказал президент Мьянмы.

Он отметил, что за последнее время это уже пятая встреча с Лукашенко. По словам Мин Аун Хлайна, нынешний визит президента Беларуси свидетельствует о динамичном развитии взаимодействия двух стран и высоком уровне белорусско-мьянманских отношений.

Президент Мьянмы также поблагодарил белорусскую сторону за участие представителей страны в церемонии его инаугурации. Кроме того, он отметил развитие контактов между парламентами и партиями двух стран. В частности, в июне Беларусь посетила делегация во главе с председателем Палаты представителей Ассамблеи Союза Республики Союз Мьянма Кхин Йи.

«Важно расширять отношения не только по линии руководства двух стран, но также между парламентами и людьми», - подчеркнул Мин Аун Хлайн.