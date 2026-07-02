Лукашенко заявил об обоюдной нацеленности Беларуси и Индонезии на активизацию взаимодействия Президент Беларуси провел в Джакарте переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с индонезийским коллегой Прабово Субианто в Джакарте.

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства в четверг, 2 июля, переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран, оружейными залпами и народными танцами.

Кортеж Александра Лукашенко по пути во Дворец Независимости в Джакарте сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, а затем более сотни кавалеристов на лошадях.

После представления членов официальных делегаций Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей.

После совместного фотографирования лидеры стран приступили к официальным переговорам. «Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно, и мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной», - заявил Лукашенко во время переговоров в узком составе.

Глава государства напомнил, что накануне состоялись переговоры на уровне членов правительств двух стран и уже достигнуты определенные договоренности. «Наши министры, члены Правительства с индонезийской и с белорусской стороны вчера встречались и обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы - Беларуси в Индонезии и Индонезии в Беларуси. Я абсолютно убежден, что о многом уже договорились», - отметил президент.

Необходимо утвердить эти договоренности и без проволочек и бюрократии действовать, заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что накануне у него с Прабово Субианто также состоялся хороший разговор, который послужит фундаментом для дальнейших шагов по улучшению и развитию белорусско-индонезийских отношений. От имени всей делегации Беларуси глава государства поблагодарил президента Индонезии за дружественный прием, который был оказан белорусской стороне.

Во время переговоров в расширенном составе Александр Лукашенко провел исторические параллели между Беларусью и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости.

«После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались, благодаря активной независимой позиции, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего», - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в Индонезии удается успешно воплощать в жизнь девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. «В этом единстве - сила вашего народа», - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную и процветающую Беларусь!».

«Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государств на современном этапе», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. «Уверен, что эта дипломатическая миссия будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами», - сказал президент, заверив, что руководителю дипмиссии будет оказана всяческая поддержка с белорусской стороны.

Александр Лукашенко также отметил участие в переговорах представителей ключевых ведомств Беларуси и Индонезии, которые уже обсудили с коллегами круг отраслевых задач. «Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия», - отметил он.

Более того, представители делегаций решили значительную часть вопросов переговорной повестки и тем самым сняли часть работы с лидеров двух стран, о чем с юмором упомянул президент Индонезии. «И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров, - обратился Александр Лукашенко к Прабово Субианто. - Сказали: «Нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали». Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед».