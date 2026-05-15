Лукашенко: две трети гумпомощи в Беларусь поступило из США Президент Беларуси 15 мая провел встречу с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма

Несмотря на санкции, две трети всей гуманитарной помощи в 2025 году поступило в Беларусь из США. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом - президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма.

Президент Беларуси поблагодарил Франклина Грэмаза за поддержку и помощь, оказываемую белорусам.

«Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимания на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку», - сказал президент.

Президент также обратил внимание, что, несмотря на санкции, в прошлом году две трети всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. «Но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам», - указал он.

«Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул (спецпосланник США Джон Коул) во время своего визита и наших переговоров. Вы же понимаете, что без президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения», - отметил глава белорусского государства.

«Поэтому при встрече (я знаю, вы в добрых отношениях с президентом) передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники», - заключил Лукашенко.