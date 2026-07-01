Президент Беларуси подписал указ о помиловании 32 человек, включая 28 осужденных за экстремизм

Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 осужденных Президент Беларуси подписал указ о помиловании 32 человек, включая 28 осужденных за экстремизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 осужденных.

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства в среду, 1 июля, в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности.

Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям.

Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь.

День независимости отмечается в Беларуси 3 июля.