Ulviyya Amoyeva
01 Июля 2026•Обновить: 01 Июля 2026
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 осужденных.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства в среду, 1 июля, в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности.
Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям.
Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь.
День независимости отмечается в Беларуси 3 июля.