Президент Беларуси заявил о решимости Минска и далее придерживаться открытой позиции в отношениях с США

Лукашенко: во взаимоотношениях Беларуси и США складывается хорошая динамика Президент Беларуси заявил о решимости Минска и далее придерживаться открытой позиции в отношениях с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о «неплохой» динамике в отношениях Минска и Вашингтона.

«Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы – неплохие», - подчеркнул Президент, характеризуя отношения Беларуси и США на встрече с постпредом Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Лукашенко отметил, что ООН могущественная организация, но его больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения. «На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Я доверяю этому человеку», - отметил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание на то, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси.

«Я объяснил о наших отношениях прежде всего с нашей Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем. Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем», - сказал белорусский лидер.

Глава государства заявил о решимости Беларуси и далее придерживаться открытой позиции в отношениях с США.