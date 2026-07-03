Лукашенко: белорусы чувствуют ответственность перед памятью предков за развитие и судьбу страны Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем Независимости, главным государственным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости. Текст поздравления в пятницу, 3 июля приводит пресс-служба главы белорусского государства.

«Дорогие белорусы! Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь - праздником, наполненным искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения», - отметил глава государства.

День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года - для белорусского народа стал символом мужества, свободы и патриотизма, подчеркнул президент.

Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день, говорится в тексте. «Поэтому каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным»,- отметил Александр Лукашенко.

Именно эти непреходящие ценности, по его словам, объединяют, помогают вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны.

«Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси. С праздником! С Днем Республики!», - говорится в праздничном послании.

Беларусь 3 июля отмечает День независимости

Республика Беларусь в пятницу, 3 июля отмечает свой главный праздник — День Независимости. Самые масштабные торжества, по данным белорусских государственных СМИ, развернутся в Минске. Столичная афиша насчитывает более 100 крупных мероприятий. При разработке программы организаторы сделали особый акцент на сохранении исторической памяти и создании яркого праздничного настроения. Именно 3 июля в Минске финиширует «Поезд Памяти».

Во Дворце Республики пройдут торжественное собрание и концерт мастеров искусств, где каждая область представит свой уникальный номер. Утром 3 июля по традиции состоится возложение цветов и венков к обелиску на площади Победы. Одна из главных локаций — площадка у Дворца спорта. С 10:00 до 23:00 здесь раскинется ярмарка, а с 12:00 до 21:00 гостей ждут выступления известных белорусских артистов, молодых талантов и оркестров на гала-концерте «Вместе за Беларусь!». В 15:00 Национальный президентский оркестр Беларуси представит программу «Мелодии родной земли». В каждом районе столицы, на 20 различных площадках, развернутся концерты, ярмарки, мастер-классы и спортивные состязания.

Обширную праздничную повестку подготовил личный состав Вооруженных Сил. В Минске будут работать 11 военно-тематических площадок, где представят около 80 единиц военной и специальной техники. Празднования продолжатся и в субботу, 4 июля.

История празднования

День Независимости Республики Беларусь — главный праздник белорусской государственности. Отмечается ежегодно 3 июля, в день освобождения Красной армией города Минска от германской оккупации 3 июля 1944 года.

С 1991 года День независимости отмечался ежегодно 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27 июля 1990 года.

Решение о праздновании Дня независимости Республики Беларусь ежегодно 3 июля, в день освобождения столицы Беларуси города Минска от немецко-фашистских захватчиков (3 июля 1944 года) в Великой Отечественной войне, было принято на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, и пункта 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь.

Праздник установлен Декретом президента Республики Беларусь от 11 декабря 1996 года № 1 «Об установлении государственного праздника — Дня Независимости Республики Беларусь».