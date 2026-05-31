Лукашенко: белорусских солдат в Украине не было и не будет Глава государства заявил, что белорусские военные не будут участвовать в украинском конфликте

Белорусских солдат в Украине не было и не будет. Об этом президент Украины Александр Лукашенко заявил журналистам 29 мая на полях саммита ЕАЭС в Астане, сообщают белорусские государственные СМИ.

«Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные знают», — цитируют президента белорусские государственные СМИ.

Соответствующее заявление глава государства сделал, комментируя по просьбе журналистов звучащие из Киева заявления, в том числе о неких определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях. «Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. БЕЛТА) извинит за это, но это треп какой-то», — отметил президент.

Он подчеркнул, что украинские военные не хотят никакой войны с Беларусью и прекрасно понимают, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта.

Александр Лукашенко полагает, что к подобным заявлениям Киев «подталкивают» европейские партнеры: «То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это — они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает», - отметил президент.

«Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси — война получит совершенно иное качество в Украине», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко назвал «враньем» заявления Пашиняна об организации нового транзита газа через Армению

Президент Беларуси, отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС в Астане, критически отозвался о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна про организацию нового транзитного газопровода через Армению. «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот, через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет — вопрос», — заметил глава государства.

«Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» — обозначил Александр Лукашенко критические вопросы, на которые нет внятных и реалистичных ответов.

Президент Беларуси обратил внимание, что сейчас Россия продает Армении беспошлинно природный газ по цене порядка в несколько раз ниже, чем он стоит, например, на рынке Евросоюза. «150-160 долларов за тысячу кубометров. В ЕС природный газ 550-650 долларов за тысячу. Вот только природный газ. Я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? О деньгах если говорить»,- отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что многие заявления делаются сейчас в Армении в связи с предстоящими парламентскими выборами, которые запланированы на 7 июня.

По той же причине инициируются разговоры про возможный выход страны из ЕАЭС и курс на вступление в Евросоюз. Лидеры ЕАЭС по этому поводу приняли совместное заявление по итогам саммита в Астане, где выступили за проведение в Армении соответствующего референдума.

«Мы не давим народ, тем более, мы же понимаем, что тут игра политическая — завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», — сказал белорусский лидер. Он отметил, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян и позиции сторон озвучивались в его присутствии.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми», — подчеркнул глава государства.

Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать, отметил президент. «Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение — мы с ним согласимся», - добавил президент Беларуси.

Президент Беларуси предупредил, что определенным кругам выгодно то, что сейчас происходит в Армении, и прозрачно намекнул, кому именно. «Кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то (вы знаете, кто там был из европейцев), понаобещали целый ворох … Хотя мы не слышали этих обещаний, были только осуждения: «Беларусь и Россия такие-сякие». Конечно, мы не совершенны, чего тут говорить. Но на себя посмотрите», — отметил Александр Лукашенко.