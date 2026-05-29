Лукашенко: Беларусь готова сделать для Кубы все, что позволяет обстановка Президент Беларуси перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы

Беларусь готова оказывать Кубе всестороннюю поддержку в рамках имеющихся возможностей. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

«Дорогой друг, мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны. Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе Беларусь», — сказал Лукашенко.

По его словам, стороны уже перешли от меморандумов к реализации конкретных контрактов, и Беларусь намерена выполнять все достигнутые договоренности.

«Мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка», — подчеркнул президент Беларуси.

В свою очередь, Сальвадор Вальдес Меса передал Александру Лукашенко приветствие от генерала армии Рауля Кастро и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

«Не забудьте им передать самые добрые пожелания и — мужества», — отметил Лукашенко.