Лукашенко: армия должна быть готова к военным действиям Беларусь будет «точечно отмобилизовывать» воинские части для подготовки в возможному вооруженному конфликту, заявил президент страны

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным, передает БелТА.

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что, хотя Беларусь и настроена на мир, армия должна быть готова к военным действиям.