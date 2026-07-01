Личный представитель Генсека ООН опровергла утверждения о подготовке плана урегулирования кипрского вопроса

Личный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Кипру Мария Анхела Ольгин Куэльяр опровергла появившиеся в прессе греческой администрации южного Кипра (ГАЮК) утверждения о том, что ООН разрабатывает новый план урегулирования и что этот план подготовлен самой Куэльяр.

В своём письменном заявлении Куэльяр, напомнив о своих визитах в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и ГАЮК, состоявшихся 7–14 июня, отметила, что на прошлой неделе она также провела встречу в Нью-Йорке с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

По ее словам, генсек полон решимости добиться на Кипре результата, отвечающего взаимным интересам, Куэльяр заявил: «В этом контексте оцениваются возможные следующие шаги, которые смогут убедить обе стороны предпринять конкретные действия, направленные на достижение окончательного урегулирования».

Политик подчеркнула, что укреплять доверие между двумя сторонами сложно: «Бремя истории тяжелое, и к нему нужно подходить с мудростью, сочувствием и великодушием. Свою роль играет и дезинформация».

Охарактеризовав появившиеся в прессе утверждения о том, что ООН работает над новым планом урегулирования, как «богатые домыслами и фантазией слухи», Куэльяр заявила: «Я не сказала ни слова на эту тему».

«Я надеюсь, что на этот раз киприоты воспользуются этой исторической возможностью для обсуждения долгосрочного решения. Я понимаю, насколько сложно поверить в другой Кипр, но не сдавайтесь, не становитесь заложниками этого тяжелого прошлого», резюмировала Мария Анхела Ольгин Куэльяр.