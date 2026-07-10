Евроатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы становятся всё более взаимосвязанными из-за общих угроз безопасности - заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Лидер Южной Кореи заявил о начале нового этапа в отношениях с НАТО Евроатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы становятся всё более взаимосвязанными из-за общих угроз безопасности - заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что благодаря саммиту НАТО в Анкаре, организованному по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сотрудничество между его страной и альянсом вступает в новый этап.

Ли, находясь в Анкаре в связи с 36-м саммитом глав государств и правительств стран НАТО, ответил на вопросы корреспондента агентства «Анадолу».

Отметив, что его заявление в Анкаре было «простым», Ли сказал: «Безопасность больше не ограничивается географическими границами. Евроатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы становятся всё более взаимосвязанными из-за общих угроз безопасности».

По его слвоам, в этот новый период безопасность определяется не только военной мощью, но и технологическими инновациями, устойчивой промышленной инфраструктурой и надежными партнерами, президент напомнил, что за последние 20 лет его страна установила с НАТО отношения, основанные на доверии.

Говоря о саммите НАТО в Анкаре, Ли подчеркнул: «Этот саммит свидетельствует о том, что наше сотрудничество вступает в новую фазу».

Акцент на более глубоком сотрудничестве

Президент добавил, что на протяжении многих лет сотрудничество между Южной Кореей и НАТО сосредоточено на поставках оборонного оборудования, это сотрудничество было ценным, но теперь настало время создать более амбициозное партнерство.

Глава государства считает, что в рамках концепции «Партнерство Кореи и НАТО в области оборонной промышленности 2.0» необходимо выйти за рамки простой купли-продажи оборонных систем. Ли подчеркнул, что эта концепция подразумевает совместные исследования, производство и деятельность.

Отметив, что его страна доказала, что является надёжным и твёрдым партнёром, он заявил, что итоги саммита НАТО в Анкаре стали первыми конкретными шагами, сделанными в соответствии с этой концепцией.

Приведя в качестве примера начало переговоров по «Рамочному соглашению о поставках между Кореей и НАТО» и широкое участие Южной Кореи в многонациональных проектах НАТО, Ли указал, что эти меры будут способствовать институционализации более широкого и глубокого сотрудничества.

Президент также выразил надежду, что его страна и НАТО станут долгосрочными партнерами в деле построения более прочной архитектуры международной безопасности в ближайшие годы.

Президент Южной Кореи выступил в качестве докладчика на панельной дискуссии «Общие ценности, более прочная промышленная инфраструктура: расширение партнерства и сотрудничества», состоявшейся 7 июля в рамках Форума оборонной промышленности, организованного в ходе саммита НАТО в Анкаре.

Отметив, что его страна станет самым надёжным партнёром, Ли заявил: «В качестве партнёра по сотрудничеству в сфере безопасности, совместно защищающего мир и процветание в мире, мы будем решительно двигаться вперёд вместе с НАТО ради создания более безопасного мира».