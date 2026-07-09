Лидер «Хезболлы» выступил против прямых переговоров Ливана с Израилем Наим Касем заявил, что рамочное соглашение отвечает интересам Израиля

Генеральный секретарь движения «Хезболла» шейх Наим Касем вновь выступил против прямых переговоров между Ливаном и Израилем, заявив, что подписанное рамочное соглашение полностью отвечает интересам израильской стороны.

С таким заявлением Касем выступил в видеообращении к участникам символической траурной церемонии в память о бывшем лидере Ирана аятолле Али Хаменеи, прошедшей в южном пригороде Бейрута Дахия.

Глава «Хезболлы» назвал удары США и Израиля по Ирану «глобальной агрессией» и заявил, что Вашингтон пытается установить контроль над Ливаном.

По его словам, Израиль неоднократно нарушал режим прекращения огня, а США оказывают давление на ливанские власти, выдвигая требования, отвечающие интересам Израиля.

Касем резко раскритиковал прямые переговоры Бейрута с Тель-Авивом.

«Мы выступаем против прямых переговоров Ливана с Израилем. Рамочное соглашение полностью отвечает интересам Израиля. Израиль не смог бы самостоятельно подготовить такой документ. Это соглашение стало результатом сотрудничества США и ливанского руководства», — заявил он.

Комментируя усилия президента Ливана Жозефа Ауна по поиску урегулирования, Касем отметил, что движение выступает не за прямые, а за косвенные переговоры.

«В ходе непрямых переговоров предложения рассматриваются специалистами, обсуждаются с заинтересованными сторонами, а решения принимаются без спешки», — сказал он.

Генсек «Хезболлы» призвал руководство Ливана отказаться от рамочного соглашения, подчеркнув, что главным приоритетом страны должен оставаться полный вывод израильских войск.

По его словам, устойчивое урегулирование возможно только при выполнении нескольких условий: полного ухода Израиля с территории Ливана, размещения ливанской армии к югу от реки Литани, прекращения атак, освобождения пленных, начала восстановления разрушенных районов и возвращения перемещенных жителей в свои населённые пункты.

Касем также заявил, что «Хезболла» поддерживает переговорный процесс между Ираном и США, однако не намерена отказываться от сопротивления Израилю.

Переговоры между Израилем и Ливаном

Послы Израиля и Ливана в Вашингтоне 14 и 23 апреля провели встречи при посредничестве США в рамках подготовки к переговорам.

Первая встреча в Государственном департаменте США стала первым прямым контактом такого уровня между сторонами с 1993 года.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна.

Вопрос о прямых переговорах с Израилем остаётся одной из наиболее спорных тем во внутренней политике Ливана.

Президент Жозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам считают переговоры необходимым и единственным способом остановить кровопролитие и добиться долгосрочного урегулирования. В свою очередь «Хезболла» и её сторонники называют прямые контакты с Израилем «капитуляцией» и выступают против этого процесса.

После пятого раунда переговоров в Вашингтоне 26 июня между Ливаном и Израилем было подписано рамочное соглашение.