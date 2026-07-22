«Мы высоко ценим усилия посредников из Египта, Катара и Турции, которые прилагают интенсивные усилия для прекращения кровопролития в секторе Газа», - Халиль аль-Хайя

Лидер ХАМАС: приоритеты движения – прекращение атак Израиля, восстановление Газы и достижение национального единства «Мы высоко ценим усилия посредников из Египта, Катара и Турции, которые прилагают интенсивные усилия для прекращения кровопролития в секторе Газа», - Халиль аль-Хайя

Основными приоритетами движения «ХАМАС» являются прекращение израильских атак, восстановление сектора Газа и обеспечение национального единства. Об этом заявил Халиль аль-Хайя в своем первом видеообращении после избрания главой политбюро ХАМАС.

«Обращаюсь к народу Газы: мы продолжим действовать всеми возможными способами и во всех направлениях, пока не избавим вас от страданий и боли», - сказал он.

«Хочу вновь подчеркнуть ряд приоритетов, главным из которых является полное прекращение израильских атак», — подчеркнул Хайя, указав на то, что еще одним из приоритетов является восстановление достойной жизни палестинцев в Газе, которая является их неотъемлемым правом.

«Еще одним приоритетом является достижение национального единства. Поэтому мы протягиваем руку всем. Нынешний этап не приемлет одностороннего подхода и исключения кого-либо», — отметил он.

Хайя подчеркнул, что ХАМАС продолжает работать ради оккупированного Западного берега реки Иордан и Иерусалима.

«Защита Западного берега — это наша ответственность и возложенный на нас долг. Мы продолжим действовать на всех направлениях ради Газы, Западного берега, Иерусалима и палестинских заключенных», — сказал он.

Говоря о процессе достижения прекращения огня в секторе Газа, Хайя отметил важную роль посредников.

«Мы высоко ценим усилия посредников из Египта, Катара и Турции, которые прилагают интенсивные усилия для прекращения кровопролития в секторе Газа», — подчеркнул он.

«Путь сопротивления неизбежно приведет к победе»

«События в регионе показывают, что стабильность палестинского народа является ключом к стабильности всего региона», — заявил Хайя, вновь указав на то, что приоритетом остается прекращение израильских атак и полный вывод войск из сектора Газа.

Глава Политбюро ХАМАС также призвал посредников оказать давление на правительство Биньямина Нетаньяху с целью выполнения соглашения о прекращении огня и перехода к следующему этапу его реализации.

«Мы обращаемся к международному сообществу: если вы не сможете защитить народ Газы, понятие справедливости будет полностью утрачено», — сказал он.

При этом Хайя выразил уверенность в том, что палестинский народ и сопротивление неизбежно добьются победы. «Мы никогда не откажемся от палестинской земли», — подчеркнул он.

Призыв к национальному диалогу

Кроме того, глава Политбюро ХАМАС выступил с призывом к срочному национальному диалогу и предложил реформировать Организацию освобождения Палестины (ООП) на демократической и основанной на консенсусе основе, которая обеспечит полноценное партнерство всех сторон и положит конец односторонним действиям и политике изоляции.

Он также заявил о намерении укреплять стратегические отношения с арабским и исламским миром, отметив, что ХАМАС открыт к сотрудничеству со всеми в целях защиты палестинского дела и прекращения оккупации.

Лидер ХАМАС призвал арабские и исламские страны предпринять эффективные шаги, усилить давление для прекращения убийств и геноцида палестинского народа, а также выполнить свой братский, исторический и религиозный долг.