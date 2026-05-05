Лидер Тайваня: Тайваньский народ имеет право взаимодействовать с миром

Тайваньский народ имеет право взаимодействовать с миром. Об этом заявил лидер Тайваня Лай Циндэ после неожиданного визита в Эсватини, который сначала был отложен из-за ограничений, связанных с воздушным пространством.

Как сообщает тайваньское агентство CNA, Лай Циндэ, вернувшись из поездки в восточноафриканскую страну Эсватини, которая проходила 2–5 мая, выступил с оценками в международном аэропорту в Тайбэе.

Лидер Тайваня отметил, что его визит, несмотря на препятствия и отсрочку, продемонстрировал решимость народа налаживать связи с мировым сообществом. «Тайвань принадлежит миру, тайванцы - граждане мира. Тайванцы имеют право взаимодействовать с миром», - сказал он.

Тайвань продолжит вносить свой вклад и участвовать в глобальной жизни, придерживаясь стабильного и ответственного подхода, - подчеркнул Лай Циндэ.

Визит был отложен из-за препятствий с ограничениями воздушного пространства

Запланированный ранее на 22 апреля визит лидера Тайваня в Эсватини был отложен после того, как Сейшельские острова, Маврикий и Мадагаскар, через воздушное пространство которых должен был проходить маршрут чартерного самолета с Лаем и его делегацией, внезапно отозвали разрешения на пролет.

Тайваньские власти считают, что на действия этих стран повлияло давление Китая, в том числе экономическое принуждение.

Второй зарубежный визит лидера Тайваня

Визит Лая Циндэ в Эсватини, единственную страну на африканском континенте, признающую Тайвань, стал его второй зарубежной поездкой с момента вступления в должность в мае 2024 года.

В декабре 2024 года тайваньский лидер посетил поддерживающие дипломатические отношения с Тайванем тихоокеанские островные государства Маршалловы Острова, Тувалу и Палау, использовав во время этих поездок американские острова Гавайи и Гуам в качестве транзитных пунктов.

Тайвань признают 11 государств — членов ООН

Тайвань, который Китай считает частью своей территории, с 1949 года обладает фактической независимостью. Разделение и спор о суверенитете между материковым Китаем и Тайванем сохраняются после гражданской войны.

Китай выступает против шагов, которые могут привести к получению фактической независимостью Тайваня международного статуса, а также против установления тайваньским правительством самостоятельных дипломатических отношений со странами, признающими Тайвань, его представительства в ООН и других международных организациях.

Дипломатическое признание Тайваня сохраняют 11 государств — членов ООН. В их числе страны Центральной Америки — Гватемала и Белиз, южноамериканская страна Парагвай, страны Карибского бассейна — Гаити, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, тихоокеанские страны — Тувалу, Палау и Маршалловы острова, а также африканская страна Эсватини.

Ватикан, не являющийся членом ООН, также поддерживает дипломатические отношения с Тайванем.