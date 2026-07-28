Мухаммед Хамдан Дагалу выступил с заявлением на фоне продвижения суданской армии в Северном Кордофане

Лидер СБР в Судане запретил своим вооруженным силам публиковать видео в соцсетях Мухаммед Хамдан Дагалу выступил с заявлением на фоне продвижения суданской армии в Северном Кордофане

Лидер Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане Мухаммед Хамдан Дагалу принял решение запретить своим вооруженным формированиям публиковать видео в социальных сетях после того, как суданская армия в последние дни добилась продвижения в штате Северный Кордофан и СБР понесли потери на местах.

Дагалу опубликовал видеообращение после того, как суданская армия объявила о взятии под контроль ряда районов в Северном Кордофане и призвал «с сегодняшнего дня изменить методы работы».

Он также потребовал от членов СБР прекратить снимать свои передвижения и выкладывать их в соцсети.

Дагалу заявил, что подобные публикации предоставляют армии разведывательную информацию, которой та может воспользоваться.

В штатах Северный, Западный и Южный Кордофан с октября 2025 года между суданской армией и СБР продолжаются интенсивные боестолкновения.

В ходе войны в Судане, продолжающейся с апреля 2023 года, погибли десятки тыс. человек. По данным ООН, около 13 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.