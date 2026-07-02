В ходе визита главы МИД Сирии в Ливан подписано соглашение о создании Ливанско-сирийского высшего совместного комитета

Лидер ливанских друзов: Нам нужно открыть новую страницу в отношениях с Сирией В ходе визита главы МИД Сирии в Ливан подписано соглашение о создании Ливанско-сирийского высшего совместного комитета

Лидер ливанских друзов и бывший председатель Прогрессивной социалистической партии Валид Джанболат заявил, что Ливан и Сирия должны открыть новую страницу в своих политических и стратегических отношениях.

Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шейбани и сопровождающая его делегация, находящиеся в Ливане с официальным визитом, встретились в Бейруте с Джанболатом.

Выступая после встречи, Джанболат, обратив внимание на необходимость сбалансированных отношений с Сирией: «Старый режим ушел в прошлое. Мы должны открыть новую страницу в политических и стратегических отношениях»,.

В рамках официальных контактов в Бейруте Шейбани 2 июля провел встречи с ливанскими официальными лицами. В ходе визита между двумя странами подписано соглашение о создании Ливанско-сирийского высшего совместного комитета.