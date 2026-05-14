Лидер КНР предупредил Трампа о риске конфликта из-за Тайваня

Damla Delialioğlu, Ayşe İrem Çakır, Abdulrahman Yusupov, Ekip
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Сохранение мира и стабильности в районе Тайваньского пролива - это наибольший общий делитель для Китая и США.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Синьхуа.
Отметив, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях, Си Цзиньпин напомнил, что при правильном подходе к нему двусторонние отношения смогут оставаться в целом стабильными.
Си Цзиньпин предупредил, что в противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, что поставит отношения между Китаем и США в крайне опасное положение.
Лидер КНР подчеркнул, что «независимость Тайваня» и мир в районе Тайваньского пролива «несовместимы, как огонь и вода».
Президент США Дональд Трамп находится в Китае с государственным визитом.