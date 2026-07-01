Лидер КНДР подтвердил решимость укреплять отношения с Китаем

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил намерение укреплять дружбу и сотрудничество с Китаем.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын направил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая (КПК).

В своем послании лидер КНДР заявил, что готов совместно с Си продолжать укреплять отношения дружбы и сотрудничества, которые он назвал «общим достоянием двух народов». «Новый Китай был бы невозможен без Коммунистической партии. Это истина, которую китайский народ осознал за многие годы, двигаясь вперед под ее руководством», - написал он.

Северокорейский лидер также напомнил о саммите, состоявшемся в прошлом месяце в Пхеньяне с участием Си Цзиньпина, назвав эту встречу «исторической возможностью, позволившей углубить товарищескую дружбу и взаимное доверие между двумя союзниками».

«Абсолютное превосходство отношений между двумя странами надежно гарантируется руководящей ролью наших партий», — отметил он.

Си Цзиньпин, последний раз посещавший КНДР в 2019 году, до начала пандемии COVID-19, вновь прибыл в страну с визитом 8–9 июня после семилетнего перерыва.