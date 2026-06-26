Лидер КНДР наблюдал за испытаниями нового оружия

Dildar Baykan Atalay, Olga Keskin
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новой системы залпового огня и других современных образцов вооружений.
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), испытания состоялись в годовщину начала Корейской войны 1950–1953 годов.
Ким Чен Ын лично контролировал испытания реактивной системы залпового огня, боевых частей для тактических баллистических ракет, а также проверку точности поражения целей ракетами большой дальности. По итогам испытаний северокорейский лидер выразил удовлетворение их результатами.
Лидер КНДР подчеркнул, что последние испытания свидетельствуют о значительном прогрессе страны в области разработки современных вооружений.
По словам Ким Чен Ына, противники КНДР должны постоянно находиться в состоянии тревоги и страха.
«Мы обеспечим, чтобы противники как можно быстрее узнали, что все наши дальнобойные ударные средства были заменены улучшенными версиями», — заявил он.
Отмечается, что испытанные образцы относятся к числу «важных вооружений», разрабатываемых в рамках программы модернизации арсенала и ракетных систем страны.