Испытания состоялись в годовщину начала Корейской войны 1950–1953 годов

Лидер КНДР наблюдал за испытаниями нового оружия Испытания состоялись в годовщину начала Корейской войны 1950–1953 годов

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новой системы залпового огня и других современных образцов вооружений.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), испытания состоялись в годовщину начала Корейской войны 1950–1953 годов.

Ким Чен Ын лично контролировал испытания реактивной системы залпового огня, боевых частей для тактических баллистических ракет, а также проверку точности поражения целей ракетами большой дальности. По итогам испытаний северокорейский лидер выразил удовлетворение их результатами.



Лидер КНДР подчеркнул, что последние испытания свидетельствуют о значительном прогрессе страны в области разработки современных вооружений.

По словам Ким Чен Ына, противники КНДР должны постоянно находиться в состоянии тревоги и страха.

«Мы обеспечим, чтобы противники как можно быстрее узнали, что все наши дальнобойные ударные средства были заменены улучшенными версиями», — заявил он.

Отмечается, что испытанные образцы относятся к числу «важных вооружений», разрабатываемых в рамках программы модернизации арсенала и ракетных систем страны.