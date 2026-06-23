Северокорейский лидер обвинил Японию в милитаризации и превращении в «военное государство»

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Японию «побежденной страной в Азии» Северокорейский лидер обвинил Японию в милитаризации и превращении в «военное государство»

Япония является «побежденной страной в Азии» и превращается в «военное государство», стремясь избавиться от ограничений.

Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

«Япония, рассматривая нынешние тревожные условия как возможность снять все ограничения на пути к превращению в военную державу, открыто трансформируется в военное государство», убежден северокорейский лидер.

По его словам, это вызывает сильную озабоченность и серьезную реакцию со стороны международного сообщества.

Ким Чен Ын также обвинил США и Южную Корею в том, что они своими военными учениями и разведывательной деятельностью в регионе «усугубляют ситуацию на Корейском полуострове». «Произвольные и безответственные действия США оказывают опасное влияние на их сателлитов», - отметил он.

Лидер Северной Кореи призвал к ускоренному развитию национальных оборонных потенциалов и заявил, что для этого будут реализованы более всеобъемлющие, инновационные и смелые планы с нарастающей скоростью.