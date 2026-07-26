Лидер Ирана Хаменеи, как утверждается, «по некоторым причинам не поддерживает связь ни с кем и ни с чем» Тесть лидера Ирана Гуламали Хаддад Адель также высказался о состоянии здоровья нового лидера Ирана

Утверждается, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «по некоторым причинам не поддерживает связь ни с какими местами или людьми».

Тесть Моджтабы Хаменеи Гуламали Хаддад Адель дал интервью Иранскому агентству новостей студентов (ILNA).

По его словам, Хаменеи «по некоторым причинам не общается ни с кем и ни с какими структурами».

Хаддад Адель отметил, что лидер Ирана во всех отношениях похож на своего отца. Комментируя вопросы о состоянии здоровья Хаменеи, он заявил: «Надеюсь, с его здоровьем все в порядке».