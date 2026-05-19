Лидер Ирана пригрозил открытием новых фронтов против США в случае продолжения атак Моджтаба Хаменеи прокомментировал новую угрозу военного удара со стороны Соединенных Штатов

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, комментируя новую угрозу военного удара со стороны США, заявил, что «в случае продолжения войны будут открыты другие фронты».

Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале иранского лидера.

«Проведена работа по открытию тех фронтов, где противник окажется уязвим и не будет обладать необходимым опытом. Если военное положение сохранится, то, исходя из интересов (нашей стороны), эти дополнительные фронты будут открыты»,- отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) «запланированный на завтра военный удар по Ирану был отложен».

