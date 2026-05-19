Лидер Ирана пригрозил открытием новых фронтов против США в случае продолжения атак

Tolga Akbaba, Ulviyya Amoyeva
19 Май 2026•Обновить: 19 Май 2026
Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, комментируя новую угрозу военного удара со стороны США, заявил, что «в случае продолжения войны будут открыты другие фронты».
Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале иранского лидера.
«Проведена работа по открытию тех фронтов, где противник окажется уязвим и не будет обладать необходимым опытом. Если военное положение сохранится, то, исходя из интересов (нашей стороны), эти дополнительные фронты будут открыты»,- отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) «запланированный на завтра военный удар по Ирану был отложен».