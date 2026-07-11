Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство своего отца В своем послании Моджтаба Хаменеи подчеркнул свою приверженность следованию курса, проложенного его отцом

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство своего отца, бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом говорится в обращении Моджтаба Хаменеи, опубликованном в соцсетях по случаю похорон и погребения бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Месть — это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена. Свободные люди мира в ближайшее время исполнят часть этой божественной миссии», - сказал он.

В своем послании Моджтаба Хаменеи также подчеркнул свою приверженность следованию курса, проложенного его отцом.

«Мы обещаем отомстить преступным убийцам за кровь мучеников обеих войн и за твою чистую кровь. Эти преступники, чьи имена значатся в списке от начала до конца, унесут в могилу несбывшуюся надежду умереть спокойно в своих постелях. Пусть они знают, что это не зависит от того, буду ли я жив или другие руководители. Будем мы или нет — это все равно произойдет», — заключил Моджтаба Хаменеи.