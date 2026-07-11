Tolga Akbaba, Olga Keskin
11 Июля 2026•Обновить: 11 Июля 2026
Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство своего отца, бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом говорится в обращении Моджтаба Хаменеи, опубликованном в соцсетях по случаю похорон и погребения бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
«Месть — это требование нашего народа, и она обязательно должна быть осуществлена. Свободные люди мира в ближайшее время исполнят часть этой божественной миссии», - сказал он.
В своем послании Моджтаба Хаменеи также подчеркнул свою приверженность следованию курса, проложенного его отцом.
«Мы обещаем отомстить преступным убийцам за кровь мучеников обеих войн и за твою чистую кровь. Эти преступники, чьи имена значатся в списке от начала до конца, унесут в могилу несбывшуюся надежду умереть спокойно в своих постелях. Пусть они знают, что это не зависит от того, буду ли я жив или другие руководители. Будем мы или нет — это все равно произойдет», — заключил Моджтаба Хаменеи.