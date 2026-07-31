Президент Кыргызстана заявил, что документ отражает высокий уровень доверия между государствами

Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию Президент Кыргызстана заявил, что документ отражает высокий уровень доверия между государствами

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана по итогам неформальной Консультативной встречи в Кыргызстане подписали Чолпон-Атинскую декларацию. Об этом сообщила пресс-служба кыргызского президента в пятницу, 31 июля.

Документ закрепил намерение сторон углублять региональное сотрудничество, развивать транспортные коридоры, укреплять энергетическую безопасность и совместно реагировать на климатические вызовы.

Неформальная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана состоялась 31 июля в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.

В переговорах приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе саммита лидеры обсудили вопросы развития торговли, энергетики, транспорта, туризма, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также региональной безопасности и взаимодействия в рамках международных организаций.

Открывая встречу, Жапаров заявил, что за последние годы сотрудничество между странами региона вышло на качественно новый уровень.

По его словам, этому способствовали исторические договоренности по вопросам государственных границ, укрепление взаимного доверия и более тесная координация между странами Центральной Азии.

Президент Кыргызстана поблагодарил лидеров региона за поддержку кандидатуры страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Он подчеркнул, что Бишкек намерен последовательно продвигать на международной арене общие интересы Центральной Азии.

- Транспорт и энергетика в центре внимания

Одной из ключевых тем встречи стало развитие транспортной взаимосвязанности.

Жапаров отметил стратегическое значение строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая должна расширить транзитные возможности региона и открыть новые маршруты к международным рынкам.

Отдельное внимание было уделено энергетическому сотрудничеству.

Президент Кыргызстана указал на важность совместной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 при участии Казахстана и Узбекистана.

Ожидается, что проект позволит укрепить энергетическую безопасность Центральной Азии и повысить устойчивость региональной энергосистемы.

- Единая туристическая виза

Жапаров также отметил значительный потенциал сотрудничества в туристической сфере.

Он напомнил об инициативе Кыргызстана по введению единой туристической визы для иностранных граждан, посещающих страны Центральной Азии.

По его словам, реализация этой идеи требует согласованных решений и совместной работы всех государств региона.

Единая виза может упростить поездки между странами, увеличить туристический поток и способствовать продвижению Центральной Азии как единого туристического направления.

- Следующая встреча пройдет в Авазе

Президент Кыргызстана высоко оценил председательство Туркменистана в формате Консультативных встреч и подтвердил готовность Бишкека содействовать успешному проведению следующего саммита. Восьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана запланирована на 8 октября 2026 года в туркменском городе Аваза.

В ходе переговоров лидеры обменялись мнениями по широкому кругу региональных вопросов.

Основное внимание было уделено углублению сотрудничества, развитию транспортно-логистических связей, адаптации к изменению климата и обеспечению энергетической безопасности.

- Декларация стала итогом встречи

По завершении выступлений президенты подписали Чолпон-Атинскую декларацию.

Подводя итоги встречи, Садыр Жапаров заявил, что документ отражает высокий уровень доверия между государствами Центральной Азии и Азербайджаном.

По его словам, декларация подтверждает приверженность сторон принципам мира, добрососедства и устойчивого развития, а также их стремление к дальнейшему расширению регионального сотрудничества.