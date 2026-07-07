Визит французского президента стал первым на уровне главы государства Франции в Сирию почти за 18 лет

Лидеры Франции и Сирии посетили мечеть Омейядов и Старый Дамаск Визит французского президента стал первым на уровне главы государства Франции в Сирию почти за 18 лет

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа вместе с прибывшим с официальным визитом в Дамаск президентом Франции Эммануэлем Макроном и сопровождающей его делегацией посетил историческую мечеть Омейядов и район Старого Дамаска.

Советник пресс-службы президента Сирии Ахмед Муваффак Зейдан сообщил на своей странице в социальной сети американской компании X, что после посещения мечети Омейядов аш-Шараа устроил в честь Макрона ужин в одном из ресторанов Старого Дамаска.

По словам Зейдана, этот визит является "наглядным свидетельством атмосферы безопасности и стабильности", в которой Сирия находится с 8 декабря 2024 года, а также представляет собой "практический ответ тем, кто стремится подорвать стабильность Сирии".

Макрон, посетивший Сирию накануне, стал первым президентом Франции, прибывшим в страну почти за 18 лет.

По прибытии в Дамаск французского лидера встретил министр иностранных дел Сирии Асад Хасан аш-Шейбани.

Визит рассматривается как часть активизировавшегося в последнее время дипломатического сближения между Парижем и Дамаском.

В свою очередь президент Сирии Ахмед аш-Шараа в мае 2025 года посетил столицу Франции Париж. Эта поездка стала его первым визитом в западную страну после вступления в должность.

Предыдущий визит президента Франции в Сирию состоялся в сентябре 2008 года, когда страну посетил тогдашний глава французского государства Николя Саркози.

Поездка Саркози была предпринята в рамках усилий Парижа по преодолению дипломатической изоляции Дамаска, введенной после убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году.

Старый Дамаск, который вошел в маршрут визита, с 1979 года включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из древнейших городов мира, где жизнь продолжается непрерывно.

Историческая мечеть Омейядов, также вошедшая в программу визита, является одним из важнейших исторических и религиозных символов Сирии и относится к числу старейших мечетей исламского мира.