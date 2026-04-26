Лидеры Украины и Молдовы обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский и его молдавская коллега Майя Санду во время встречи в Киеве обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также евроинтеграцию обеих стран.

Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram-канале в воскресенье, 26 апреля.

Санду прибыла в Киев 26 апреля для участия в памятных мероприятиях, посвященных 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Во время встречи президенты Украины и Молдовы уделили особое внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики.

Особое внимание лидеры уделили совместному движению двух стран к членству в ЕС. «Рад приветствовать в Украине президента Молдовы Майю Санду. Мы ценим этот визит в такой особенный день, когда вспоминаем аварию на Чернобыльской АЭС и ту колоссальную солидарность и самоотверженность наших людей, которые позволили защитить нашу страну и весь наш регион, всю Европу и мир от еще более масштабной радиационной катастрофы»,- написал Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, на встрече также очень предметно говорили о совместном движении в Европейский союз. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы все шесть кластеров были оперативно открыты, а членство в Европейском союзе стало нашим общим успехом — Украины, Молдовы и всего ЕС»,- следует из публикации президента.

Украина и впредь будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности в том, что касается Приднестровского региона, отметил глава государства. «Мы также готовы и в дальнейшем развивать наши трехсторонние форматы — совместно с Румынией»,- заявил Зеленский, поблагодарив Майю Санду и всю Молдову за поддержку Украины и сотрудничество, которое, по его словам, укрепляет весь регион.

Майя Санду в социальной сети американской компании Х поблагодарила Зеленского за встречу. «Благодарю президента Зеленского за то, что принял меня в Киеве — городе, который показал всему миру, что значит отказаться сдаваться. Народу Украины: мы видим вас, стоим с вами и благодарим вас. Защищая себя, Украина защищала также и Молдову»,- следует из публикации.