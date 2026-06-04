Лидеры Узбекистана и Кыргызстана подтвердили высокий уровень стратегического партнерства Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом в четверг, 4 июня сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

В начале беседы Мирзиёев тепло и искренне поздравил президента и братский народ Кыргызской Республики с избранием страны в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что эта победа Кыргызстана является ярким свидетельством высокого признания международным сообществом активной внешней политики страны и ее весомого вклада в обеспечение региональной стабильности и безопасности.

В ходе разговора также была подтверждена взаимная готовность к продолжению тесной координации и поддержки друг друга на международных площадках.

Главы государств с глубоким удовлетворением отметили современный высокий уровень узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне, прежде всего в сферах экономики, транспорта, энергетики, а также в культурно-гуманитарном направлении.

Лидеры также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.