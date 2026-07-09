В Минске состоялись двусторонние переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко

Лидеры Узбекистана и Беларуси подтвердили намерение развивать многогранное сотрудничество В Минске состоялись двусторонние переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций.

Как сообщила в четверг, 9 июля пресс-служба главы узбекского государства, в начале встречи Мирзиёев особо отметил, что за прошедшие годы узбекско-белорусские многоплановые отношения вышли на качественно новый уровень.

Подчеркнуто, что в рамках подготовки к нынешнему визиту успешно проведены заседания Межправительственной комиссии, Делового совета, политконсультации, встречи аналитических кругов, Дни культуры Узбекистана и другие мероприятия.

С удовлетворением отмечена устойчивая динамика взаимного товарооборота. За последние 5 лет он увеличился почти в 3 раза и по итогам прошлого года достиг почти 1 млрд долларов. С начала этого года его объем вырос еще на 30%. Успешно действуют 360 совместных предприятий.

Лидеры приветствовали принятый накануне План мероприятий, включающий конкретные шаги по доведению товарооборота до 2 млрд долларов, а также новые проекты кооперации в сельском хозяйстве, машиностроении, фармацевтике, электротехнической, легкой, мебельной и других отраслях промышленности.

Выражена заинтересованность в обмене опытом в сфере использования мирного атома и строительства сопутствующей инфраструктуры.

Особо отмечены плодотворные результаты состоявшегося накануне третьего Форума регионов Узбекистана и Беларуси в городе Минске, по итогам которого подписан солидный портфель торговых контрактов и инвестиционных соглашений.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшей взаимной поддержке в рамках международных структур, в том числе Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС, Движения неприсоединения. Подчеркнута важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена.

Глава узбекского государства выразил признательность Александру Лукашенко за инициативу о создании Аллеи узбекско-белорусской дружбы в городе Минске.

Достигнута договоренность об организации до конца этого года совместных туристического, медицинского и образовательного форумов.

В ходе заседания были также заслушаны доклады сопредседателей совместной Межправительственной комиссии с конкретными предложениями по повестке дня переговоров.



​​​​​​​В завершение президент Шавкат Мирзиёев пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан.