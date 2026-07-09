В присутствии глав делегаций также состоялся обмен рядом двусторонних документов

Лидеры Узбекистана и Беларуси подписали декларацию о стратегическом партнерстве В присутствии глав делегаций также состоялся обмен рядом двусторонних документов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.

Как сообщила пресс-служба главы Узбекистана, стороны также согласовали и подписали пакет двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества в торгово-экономической, социальной, гуманитарной и других сферах.

В частности, Узбекистан и Беларусь договорились реализовать План мероприятий по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026–2030 годы, утвердили Программу консультаций между министерствами иностранных дел на 2026–2027 годы, а также согласовали изменения в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 января 2005 года.

Кроме того, стороны подписали соглашения об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для временной работы в Беларуси, о сотрудничестве в области развития лесного хозяйства, а также программу взаимодействия в сфере культуры на 2026–2028 годы.

Также были согласованы планы сотрудничества между министерствами по чрезвычайным ситуациям двух стран, совместных действий по увеличению туристического потока, дорожная карта по развитию взаимодействия в агропромышленном комплексе.

Помимо этого, Узбекистан и Беларусь подписали меморандумы о сотрудничестве в сферах легкой промышленности, социальной защиты населения и финансов.

В рамках визита также был подписан также Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Белорусским институтом стратегических исследований об учреждении Узбекско-Белорусского экспертного совета.

Также стороны подписали меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества в агропромышленной сфере, договорились о расширении научно-технического взаимодействия между академиями наук двух стран и заключили меморандум о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.

Лидеры подвели итоги переговоров

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.

Глава узбекского государства искренне поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и радушное гостеприимство, а также поздравил народ Беларуси с прошедшим Днем независимости.

С удовлетворением отмечено, что нынешний официальный визит стал историческим событием в развитии узбекско-белорусских отношений.



Так, одним из ключевых итогов саммита стало подписание Декларации об установлении отношений стратегического партнерства. Это, по словам лидера Узбекистана, знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия и подтверждает твердую приверженность сторон курсу на долгосрочное развитие многопланового партнёрства.

Отмечено, что залогом успеха переговоров стала большая подготовительная работа. В преддверии визита состоялись заседания Межправительственной комиссии и Делового совета, политические консультации, третий Форум регионов, Дни культуры Узбекистана, а также встреча аналитических кругов.

Главы государств выступили за дальнейшее развитие политического диалога, а также укрепление межпарламентского сотрудничества.

Накануне саммита принят комплексный план, охватывающий конкретные меры по наращиванию торговли до 2 млрд долларов, а также новые проектные инициативы в приоритетных сферах. Речь идет о кооперации в сельском хозяйстве, машиностроении, фармацевтике, электротехнике, микроэлектронике, текстильной, мебельной и других отраслях.

Достигнута договоренность о применении опыта Беларуси в строительстве первой атомной электростанции и сопутствующей инфраструктуры в Узбекистане.

Дана высокая оценка итогам третьего Форума регионов Узбекистана и Беларуси, в работе которого приняли участие около 230 узбекских предпринимателей.

Подтверждена приверженность дальнейшему углублению взаимодействия в рамках региональных и международных структур включая Организацию Объединенных Наций, СНГ, ШОС и Движение неприсоединения. Будут продолжены активные обмены в сферах культуры и искусства, образования, здравоохранения и туризма.

Глава нашего государства поблагодарил за инициативу о создании Аллеи узбекско-белорусской дружбы в городе Минске.



Достигнута договоренность об организации в текущем году очередных медицинского, образовательного и туристического форумов.

В завершение подчеркнуто, что итоги нынешнего исторического визита будут всемерно способствовать дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства, а также целям устойчивого развития и процветания двух стран.

