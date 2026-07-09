Лидеры Турции и Италии обсудили отношения между двумя странами, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке Премьер-министр Италии поздравила президента Эрдогана с успешными итогами 36-го саммита НАТО в Анкаре

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила президента Реджепа Тайипа Эрдогана с успешными итогами 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО.

Канцелярия премьер-министра Италии опубликовала письменное заявление о встрече Мелони и президента Эрдогана, состоявшейся в рамках саммита НАТО в Анкаре.

«Премьер-министр Мелони поздравила президента Эрдогана с чрезвычайно успешными итогами саммита, на котором была вновь подтверждена приверженность единству Атлантического альянса, коллективной обороне и безопасности трансатлантического региона, включая южное крыло Альянса», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что лидеры обсудили отношения между двумя странами: «Лидеры вновь заявили о своей общей приверженности дальнейшему укреплению объемов торговли и взаимных инвестиций, в том числе в таких стратегических областях, как оборонная промышленность и космический сектор».

«Лидеры также обсудили основные международные вопросы, представляющие общий интерес, такие как ситуация в Украине, на Ближнем Востоке, в Иране и Ливии. В частности, в отношении Ливии они достигли согласия о важности дальнейшего укрепления сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми».