Лидеры Таджикистана и Монголии подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества В Улан-Баторе состоялись официальные переговоры президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели двусторонние переговоры в Улан-Баторе.

Как сообщила во вторник, 21 июля пресс-служба таджикского лидера, обсуждение вопросов сотрудничества началось в ходе встречи в формате тет-а-тет, после чего было продолжено на переговорах с участием официальных делегаций обеих стран.

В начале переговоров Рахмон выразил уверенность в том, что «результаты сегодняшних встреч и переговоров придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами».



Стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие политического диалога между двумя государствами и подчеркнули особую значимость укрепления межпарламентских связей как эффективного инструмента повышения уровня политического доверия.



В ходе переговоров особое внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества в сферах энергетики, строительства и развития инфраструктуры, сельского хозяйства, в том числе животноводства, а также экспорта в Монголию высококачественной и экологически чистой плодоовощной продукции.

В целях содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества было предложено создать совместные рабочие группы по вопросам энергетики, строительства и развития инфраструктуры. В качестве перспективных направлений двустороннего взаимодействия была определена перерабатывающая промышленность, в частности легкая и пищевая, а также добыча и переработка полезных ископаемых.

Названо важным обеспечение регулярной деятельности Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективного механизма координации всего комплекса двусторонних связей и привлечения инвестиций.

Отмечено, что гуманитарное сотрудничество является одним из важных направлений отношений между Таджикистаном и Монголией. В этой связи с удовлетворением была подчеркнута значимость проведения Дней культуры двух стран на взаимной основе.

В качестве еще одного перспективного направления взаимодействия названы дальнейшее расширение прямых связей между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и академическими учреждениями, аналитическими центрами, а также другими профильными организациями двух государств.

Было отмечено, что значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества имеется также в сферах туризма, молодежной политики и спорта.

Также выражена признательность дружественной Монголии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027–2036 годов «Десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений», а также других международных инициатив страны, прежде всего в области воды и климата.

В этой связи была особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия двух государств в рамках Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Лидеры обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам

Как сообщило МОНЦАМЭ, главы государств подвели итоги развития традиционных дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами за последние более 30 лет, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Хурэлсух отметил, что взаимные государственные визиты глав государств в течение одного года служат ярким проявлением стремления сторон к расширению и развитию двусторонних отношений и сотрудничества.

Он также подчеркнул, что государственный визит президента Рахмона в Монголию в 2009 году внес важный вклад в укрепление дружбы между народами двух стран, а также в активизацию двусторонних отношений и сотрудничества.

Президент Рахмон поблагодарил руководство и народ Монголии за теплый и радушный прием, высоко оценил стабильное развитие двустороннего сотрудничества после установления дипломатических отношений, выразил стремление к дальнейшему обогащению отношений новым содержанием и интенсификации экономического сотрудничества.

Хурэлсух отметил, что Монголия придает высокое значение развитию отношений и сотрудничества со странами Центральной Азии, особенно с Таджикистаном.

Стороны с удовлетворением отметили, что в рамках нынешнего визита будут подписаны 11 документов о сотрудничестве между правительствами и ведомствами двух стран в сфере торговли, экономики, образования, культуры, спорта, геологии, минеральных ресурсов, окружающей среды и промышленности.

Церемония официальной встречи

Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Монголию в понедельник, 20 июля. Хурэлсух 21 июля официально приветствовал коллегу на главной площади столицы — площади Д. Сухбаатара.

После рапорта командующего почетной гвардией прозвучали государственные гимны Монголии и Республики Таджикистан.

Главы государств почтили церемониальный белый военный флаг, после чего Рахмон поприветствовал военнослужащих почетной гвардии.

Затем президенты поприветствовали участников официальной церемонии и отдали дань уважения памятнику Чингисхану. После этого президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон оставил запись в Книге почетных гостей Государственного дворца Монголии.

Накануне в рамках государственного визита Эмомали Рахмона в Монголию главы двух государств в одном из живописных мест посадили дерево дружбы в знак укрепления отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

В рамках программы пребывания президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетит Национальный музей «Чингисхан», где ознакомится с богатой историей, культурным наследием и традициями монгольского народа.