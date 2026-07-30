В мероприятии приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба в Кыргызстане В мероприятии приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев

В четверг, 30 июля в городе Чолпон-Ата состоялась торжественная церемония открытия гольф-клуба международного класса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

Согласно этой информации, в мероприятии приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе церемонии главы государств ознакомились с современной спортивной и туристической инфраструктурой нового комплекса. Было отмечено, что его открытие будет способствовать развитию гольфа в регионе, а также расширению возможностей для спортивного туризма.

Участники мероприятия поздравили президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с открытием нового объекта, пожелав успешной реализации масштабных проектов, направленных на развитие туристического потенциала республики.

Лидеры ознакомились с созданной здесь современной спортивной и туристической инфраструктурой. Ожидается, что новый комплекс будет способствовать популяризации гольфа и развитию спортивного туризма.

«Уверен, что в ближайшем будущем этот гольф-клуб станет одним из престижных центров проведения международных турниров и внесёт весомый вклад в продвижение Кыргызстана на мировой карте гольфа», — заявил на церемонии президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В завершение мероприятия президенты нанесли символический первый удар, официально открыв гольф-резорт.