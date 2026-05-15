Высокие гости посетили один из величайших памятников исламской архитектуры Центральной Азии

Лидеры стран ОТГ ознакомились с историко-культурным центром Туркестана Высокие гости посетили один из величайших памятников исламской архитектуры Центральной Азии

Главы делегаций стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомились с историко-культурным центром города Туркестан. Об этом в пятницу, 15 мая сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Высокие гости посетили один из величайших памятников исламской архитектуры Центральной Азии и главный духовный символ Казахстана – мавзолей Ходжи Ахмада Яссави.

Мавзолей, возведенный в конце XIV века по приказу Амира Темура, сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из наиболее выдающихся памятников средневековой исламской архитектуры в Центральной Азии. Его строительство началось в 1389–1391 годах и продолжалось до конца XIV века. В создании комплекса участвовали мастера Средней Азии, а также зодчие и декораторы из других регионов. Лидеры отдали дань уважения памяти выдающегося суфийского поэта и мыслителя.

Главы делегаций также ознакомились с визит-центром музея-заповедника «Хазрет Султан». Здесь созданы современные условия для приема посетителей, проведения выставок и представления богатого историко-культурного наследия Туркестана.

Особое место в центре занимает «Зал редких экспонатов», открытый как постоянная музейная экспозиция, направленная на сохранение, изучение и популяризацию уникального наследия средневековой эпохи.

В экспозиции представлены редкие исторические реликвии, связанные с мавзолеем Ходжи Ахмада Яссави, включая подлинные артефакты XIV–XV веков, образцы средневекового декоративного искусства, керамики и архитектурного убранства.

Отмечено, что такие памятники и культурные проекты имеют важное значение для сохранения духовного наследия, укрепления исторической памяти, а также дальнейшего сближения братских народов, связанных общими корнями, верой и традициями.

Президенты Казахстана и Узбекистана посетили новую мечеть Туркестана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели новую мечеть Туркестана, ставшую символом братских отношений и духовного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, сообщила также пресс-служба Акорды в пятницу, 15 мая.

В присутствии глав государств в центральном молитвенном зале были прочтены аяты священного Корана.



Мечеть построена в качестве подарка лидера Узбекистана жителям Туркестана и всем казахстанцам. Архитектура мечети сочетает в себе традиции исламского зодчества и современные строительные технологии. Фасад и внутреннее пространство украшены национальными орнаментами и элементами мусульманской каллиграфии. Высота минаретов составляет 61 метр.

Мечеть обеспечена современной инженерной инфраструктурой. На прилегающей территории проведено озеленение, установлены системы освещения, обустроены зоны отдыха и фонтаны.