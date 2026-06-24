Почти 3 000 журналистов, съёмочных групп, фотографов, представителей цифровых СМИ и вещательных компаний со всего мира подали заявки на аккредитацию для освещения саммита

Лидеры стран НАТО соберутся в Анкаре на саммите альянса Почти 3 000 журналистов, съёмочных групп, фотографов, представителей цифровых СМИ и вещательных компаний со всего мира подали заявки на аккредитацию для освещения саммита

7–8 июля в Анкаре в рамках 36-го саммита НАТО Турция примет лидеров всех 32 стран-членов альянса, а также десятки приглашенных лидеров, почти 100 министров, высокопоставленных дипломатов, представителей международных организаций и тысячи иностранных гостей.

По информации, полученной агентством «Анадолу», почти 3 000 журналистов, телевизионных съёмочных групп, фотографов, представителей цифровых СМИ и международных вещательных компаний со всего мира подали заявки на аккредитацию для освещения саммита.

В ходе мероприятия будет задействовано в общей сложности 56 288 сотрудников служб безопасности, в том числе 48 841 полицейский и 7 447 сотрудников жандармерии. Еще 639 сотрудников будут круглосуточно осуществлять киберпатрулирование для борьбы с киберпреступностью и угрозами безопасности.

Обслуживание участников будет осуществляться через три аэропорта — аэропорт Анкара-Эсенбога, авиабазу Муртед и третий аэропорт, выделенный специально для нужд саммита.

Саммит будет проходить в соответствии с протоколами и стандартами Секретариата НАТО. Встреча лидеров состоится в закрытом формате, подпадающем под правила конфиденциальности НАТО.

Доступ представителей СМИ будет ограничен первыми минутами заседания, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как ожидается, выступит с кратким обращением, в котором изложит повестку дня саммита и ключевые вопросы для обсуждения.

Управление по коммуникациям администрации президента Турции создало специальную рабочую группу НАТО для контроля за работой СМИ, процедурами аккредитации, мероприятиями в области общественной дипломатии и кризисными коммуникациями в ходе саммита.

Государственная телерадиокомпания TRT обеспечит глобальное освещение саммита с помощью 80 камер, установленных в 26 точках.