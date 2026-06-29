Отношения между Сомали и Эфиопией вступили в процесс улучшения после достижения договоренности о возобновлении дипломатических контактов в рамках Анкарской декларации

Лидеры Сомали и Эфиопии обсудили двухсторонние отношения и региональные вопросы Отношения между Сомали и Эфиопией вступили в процесс улучшения после достижения договоренности о возобновлении дипломатических контактов в рамках Анкарской декларации

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд в рамках своего рабочего визита в Эфиопию встретился с премьер-министром Абием Ахмедом.

Президент Сомали Махмуд совершил однодневный рабочий визит в Эфиопию с целью укрепления отношений между двумя странами и расширения сотрудничества в сферах безопасности, экономического развития и региональной стабильности.

Встретившись с премьер-министром Абием Ахмедом в столице Эфиопии Аддис-Абебе, Махмуд обсудил вопросы двусторонних отношений, региональной безопасности, политического сотрудничества и экономики.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в своём заявлении, опубликованном на социальной сети американской компании X, отметил, что отношения между двумя странами развиваются на основе доверия и взаимного уважения: «Эфиопию и Сомали разделяют лишь границы, для нас есть незаменимая ценность в виде наших народов и общей судьбы».

В сообщении, опубликованном Администрацией президента Сомали, отмечается, что лидеры обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отношения между Сомали и Эфиопией в последнее время вступили в процесс улучшения после достижения договоренности о возобновлении дипломатических контактов в рамках Анкарской декларации, подписанной при посредничестве Турции.

Отношения между странми обострились после того, как в 2024 году Эфиопия заключила соглашение с Сомалилендом о доступе к Красному морю; власти Могадишо назвали это соглашение нарушением суверенитета Сомали.

