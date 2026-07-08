Лидеры Сирии и США обсудили двусторонние отношения

Muhammed Karabacak, Abdulrahman Yusupov, Ekip
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, проходящего в столице Турции Анкаре.
Об этом говорится в сообщении на странице администрации президента Сирии в социальной сети американской компании X.
Стороны обсудили состояние сирийско-американских отношений и перспективы их дальнейшего развития.
Лидеры двух стран подчеркнули важность продолжения координации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что это будет способствовать укреплению единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению безопасности и стабильности в регионе.