Лидеры Сирии и США обсудили двусторонние отношения

Состоялся телефонный разговор между президентами Сирии Ахмедом аш-Шараа и США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба сирийского лидера.

Согласно заявлению, стороны обсудили двусторонние отношения и последние события на Ближнем Востоке.

В ходе беседы аш-Шараа отметил важность продолжения контактов и координации по вопросам взаимного интереса, что способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, сирийский лидер акцентировал, что отмена оставшихся санкций США против Дамаска является важным шагом для восстановления экономической активности в Сирии и улучшения условий жизни населения страны.

Президент США, в свою очередь, выразил заинтересованность в отслеживании событий в Сирии и регионе, а также поддержку процессу восстановления страны.