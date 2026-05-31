Лидеры Сирии и США обсудили двусторонние отношения

Muhammed Karabacak, Abdulrahman Yusupov, Ekip
31 Май 2026•Обновить: 31 Май 2026
Состоялся телефонный разговор между президентами Сирии Ахмедом аш-Шараа и США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба сирийского лидера.
Согласно заявлению, стороны обсудили двусторонние отношения и последние события на Ближнем Востоке.
В ходе беседы аш-Шараа отметил важность продолжения контактов и координации по вопросам взаимного интереса, что способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе.
Кроме того, сирийский лидер акцентировал, что отмена оставшихся санкций США против Дамаска является важным шагом для восстановления экономической активности в Сирии и улучшения условий жизни населения страны.
Президент США, в свою очередь, выразил заинтересованность в отслеживании событий в Сирии и регионе, а также поддержку процессу восстановления страны.