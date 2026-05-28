Лидеры РФ и Казахстана ознакомились с презентациями совместных проектов двух стран Путин и Токаев дали символический старт строительству центра для одаренных детей «Сириус» в Астане

В ходе государственного визита президента России в Казахстан Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев ознакомились с презентациями совместных проектов двух стран.



Как сообщает пресс-служба Кремля, главам двух государств и членам делегаций представлены видеоролики о сотрудничестве в области промышленности, о запуске грузоперевозок с использованием беспилотных грузовых автомобилей по маршруту Москва – Астана и обратно, а также о реинтродукции ввезённых из России амурских тигров на территории Казахстана.

Кроме того, президенты дали символический старт строительству центра для одаренных детей «Сириус» в Астане. Путину и Токаеву показали видеопрезентацию о закладке капсулы на месте будущего образовательного центра.

Позже во Дворце Независимости состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.

Главы России и Казахстана также сделали заявления для прессы.