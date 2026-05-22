Лидеры России и Узбекистана обсудили укрепление двустороннего сотрудничества Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, 22 мая.

В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время.

Как сообщила пресс-служба главы узбекского государства, в ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.

С удовлетворением отмечены продуктивные контакты на разных уровнях. Активно развиваются межпарламентские, деловые и культурно-гуманитарные обмены.

Устойчиво растет товарооборот, который с начала года вырос на 23 процента. Продолжается реализация крупных проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта и других приоритетных отраслях, в том числе на уровне регионов.

Лидеры Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.