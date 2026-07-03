Лидеры ОАЭ и Ливии обменялись мнениями о мерах по обеспечению стабильности и прочного мира в регионе

Mahmut Geldi, Nariman Mehdiyev
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бин Заид обсудил с премьер-министром Правительства национального единства Ливии Абдулхамидом Дибейбе вопросы двусторонних отношений и региональных событий.
Согласно сообщению официального агентства ОАЭ WAM, бин Заид принял Дибейбе, прибывшего с визитом в Абу-Даби.
В ходе встречи были обсуждены отношения между ОАЭ и Ливией, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества.
Обсудив также события на Ближнем Востоке, Бин Зайид и Дибейбе обменялись мнениями о мерах по обеспечению стабильности и прочного мира в регионе.