Генсек НАТО и лидеры ЕС выступили с совместным заявлением по итогам первого дня саммита в Анкаре

Лидеры НАТО и ЕС подтвердили приверженность единству двух организаций Генсек НАТО и лидеры ЕС выступили с совместным заявлением по итогам первого дня саммита в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта выступили с совместным заявлением в поддержку единства между НАТО и Европейским союзом.

Рютте, фон дер Ляйен и Кошта выступили на брифинге по итогам первого дня 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, который проходит в Анкаре.

Марк Рютте отметил, что для НАТО важны не только устойчивость, инфраструктура и оборонная промышленность, но и финансирование, и подчеркнул, что ЕС весьма успешно берет на себя соответствующие обязательства.

Глава военно-политического блока указал на то, что 23 из 27 стран-членов ЕС одновременно являются и членами НАТО. «Мы сталкиваемся с российской угрозой. Нам известно, что россияне сотрудничают с Северной Кореей, Китаем и Ираном, и мы не можем позволить себе наивности. Мы должны быть едины — и именно это мы и делаем»,- подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, выразил большую удовлетворенность стратегическим сотрудничеством между НАТО и ЕС, отметив, что государства-члены Евросоюза выполняют свои обязательства, Европа берет на себя больше ответственности за собственную оборону, и теперь им следует продолжать в том же духе.

«Европейские граждане ждут от саммита в Анкаре четкого сигнала о том, что могут по-прежнему полагаться на НАТО для обеспечения своей безопасности и сдерживания, которое основано на чрезвычайно прочных трансатлантических отношениях», - подчеркнул он.

— Сильная Европа — это сильный НАТО

Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении заявила, что сильная Европа — это сильный НАТО. Она подчеркнула решимость ЕС восполнить пробелы в оборонной политике Союза.



«С этой целью мы выделили 800 млрд евро до 2030 года на развитие более мощной оборонной промышленности. Стремимся не только создать прочную базу оборонной промышленности, но и наращивать совместные проекты с Украиной, которая отличается высоким уровнем инноваций и обладает реальным боевым опытом. Разумеется, мы также хотим наращивать совместные закупки в рамках ЕС, поскольку это означает совместимость и взаимодействие», — добавила председатель Еврокомиссии.

