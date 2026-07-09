Лидеры Монголии и Южной Кореи обсудили углубление двустороннего взаимодействия В Улан-Баторе состоялись официальные переговоры Ухнаагийна Хурэлсуха с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мён

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провели официальную встречу.

Как сообщило МОНЦАМЭ в четверг, 9 июля, в ходе встречи было отмечено, что визит южнокорейского лидера, проходящий впервые за 15 лет на уровне глав государств, станет важным шагом для укрепления достигнутых успехов и достижении в двустороннем сотрудничестве, дальнейшего развития отношений и открытия новой страницы во взаимодействии между двумя странами.

Президент Монголии выразил благодарность от имени монгольского народа за то, что Ли Чжэ Мён вместе с супругой примет участие в качестве почетных гостей в национальном празднике Наадам, являющемся частью культурного наследия человечества и символизирующем единство монгольского народа и независимость страны.

Президент Ли Чже Мён, в свою очередь, подтвердил приверженность дальнейшему укреплению отношений со «стратегическим партнером» Монголией, а также выразил искреннюю благодарность президенту Хурэлсуху, его супруге Лувсандоржийн Болорцэцэг, государству, правительству и народу Монголии за теплый прием.

Глава государства также отметил, что рад принять участие вместе с супругой Ким Гё Хёном в церемонии открытия национального праздника Наадам и познакомиться с историей, культурой и традициями монгольского народа.

Стороны выразили уверенность в том, что государственный визит внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление политического доверия между двумя странами, наполнение экономического сотрудничества практическими содержанием, а также развитие и укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Монголии и Республики Корея.​​​​​​​