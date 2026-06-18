Лидеры Кыргызстана и Албании обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 18 июня, провел переговоры с президентом Албания Байрамом Бегаем в рамках его официального визита в Кыргызскую Республику. Об этом сообщила администрация президента КР.

Согласно информации, обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Садыр Жапаров подчеркнул, что первый официальный визит Байрама Бегая является важным историческим событием для двух стран и выразил уверенность, что сегодня будет открыта новая страница кыргызско-албанских отношений.

Он отметил, что, несмотря на географическую удаленность, народы двух стран объединяют ислам, общие духовные ценности и богатое историко-культурное наследие.

Президент КР подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает Албанию как одного из важных партнеров в Европе и пожелал успехов на пути вхождения страны в состав Европейского Союза.

Он акцентировал внимание на необходимости укрепления политического диалога и активного взаимодействия профильных министерств и ведомств двух стран.

«Мы заинтересованы в совместной работе по дальнейшему углублению торгово-экономических связей, увеличению объемов взаимного товарооборота, а также активизации инвестиционного сотрудничества.

У нас есть все возможности для расширения взаимодействия в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспорт, финансы и цифровое развитие», – сказал глава государства.

В контексте развития транспортной взаимосвязанности между странами он акцентировал внимание на открытии прямого авиасообщения, учитывая, что ранее в этом месяце Кыргызстан был исключен из «черного списка» Европейского Союза по авиационной безопасности.

Садыр Жапаров также отметил достижения Албании в сфере цифровизации предоставления государственных услуг и, с учетом возможностей Кыргызстана, предложил совместное сотрудничество в данном направлении.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость развивать сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта. Он пригласил спортсменов Албании принять активное участие в VI Всемирных играх кочевников, которые состоятся в Кыргызстане в сентябре текущего года.

Также глава государства пригласил президента Албании принять участие в Горном саммите «Бишкек+25», который пройдет в октябре 2027 года, так как Албания тоже является горной страной в Балканском регионе.

В свою очередь, Байрам Бегай отметил, что сегодняшние переговоры открывают новые возможности, и совместными усилиями потенциал сотрудничества между странами будет раскрыт еще лучше.

«И пусть географически мы далеки друг от друга, наши принципы едины: это общая ответственность и глубокое уважение к ценностям суверенных государств, которые служат во благо людей. Поэтому я твердо верю, что данный визит сблизит наши страны и создаст прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества», – сказал Байрам Бегай.

Президент Албании отметил, что Кыргызстан под руководством президента Садыра Жапарова достиг значительных экономических успехов и благодаря упорной работе добился стремительного роста ВВП.

Он также акцентировал внимание на открывающихся перспективах для взаимодействия в сферах экономики, образования, культуры и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Байрам Бегай также подтвердил нацеленность на тесное сотрудничество в многостороннем формате.

В этом контексте он поздравил Садыра Жапарова с избранием Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и выразил готовность к тесной работе в этом направлении, а также в рамках других международных организаций.

Кроме того, президент Албании пригласил главу Кыргызстана посетить Албанию с официальным визитом в 2027 году. В свою очередь, приглашение было любезно принято Садыром Жапаровым.

Главы государств подтвердили взаимный интерес к перспективным векторам сотрудничества, отметив необходимость в укреплении договорно-правовой базы.

В завершение переговоров лидеры подписали Совместное заявление по дальнейшему развитию кыргызско-албанских отношений.