Лидеры КНР и Бразилии обсудили сотрудничество

Китай готов и дальше укреплять стратегическую координацию с Бразилией в двусторонних и многосторонних рамках. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом южноамериканского государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, Си Цзиньпин отметил, что в последние годы стороны достигли прогресса в «построении китайско-бразильского сообщества единой судьбы и сопряжении стратегий развития, что сыграло важную роль в продвижении развития обеих стран и улучшении благосостояния двух народов, а также внесло ценный вклад в стабилизацию неустойчивой международной обстановки».

По его словам, Китай готов и дальше укреплять двустороннюю и многостороннюю стратегическую координацию с Бразилией, тем самым сохраняя позитивную динамику формирования китайско-бразильского сообщества единой судьбы.

«Перед лицом новых обстоятельств и вызовов Китай и Бразилия -- важные страны Глобального Юга -- должны твердо стоять как на правильной стороне истории, так и на стороне прогресса цивилизации и играть еще большую конструктивную роль в реформировании и совершенствовании системы глобального управления, а также в защите международной справедливости», - подчеркнул председатель КНР.

Он отметил, что «стороны должны совместно содействовать высококачественному развитию сотрудничества в рамках "большого БРИКС", наметить правильный курс взаимодействия, сохранить динамику единства, получить больше результатов и вписать новую главу в историю солидарности и самостоятельности Глобального Юга»

Си Цзиньпин отметил, что Китай высоко ценит международный статус и авторитет Бразилии и поддерживает ее в защите суверенитета и независимости, противодействии вмешательству извне и содействии поддержанию мира и стабильности в регионе и на всей планете.

Лула да Силва, в свою очередь, заявил, что сотрудничество сторон в различных областях развивается высокими темпами. Он отметил, что двусторонняя торговля вышла на новый рекордный уровень, а серия мероприятий в рамках Года культуры Бразилии и Китая еще больше укрепила общественный фундамент дружбы между двумя народами.

Бразилия рассчитывает на укрепление сотрудничества с КНР в таких областях, как искусственный интеллект, энергетика и минеральные ресурсы, отметил президент. По его словам, Бразилия будет рада росту числа китайских компаний, инвестирующих в экономику южноамериканской страны, который ведет к диверсификации двустороннего сотрудничества и достижению больших результатов.

Он отметил, Бразилия готова «укреплять многостороннюю координацию с Китаем, поддерживать авторитет ООН, укреплять солидарность и сотрудничество в рамках БРИКС, твердо защищать мультилатерализм, решительно выступать против политики силы, отстаивать решение острых вопросов посредством диалога и консультаций и совместно поддерживать международную справедливость, а также мир и стабильность на планете».