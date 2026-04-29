Лидеры Казахстана и Беларуси обсудили расширение сотрудничества

Olga Keskin
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
Президенты Казахстана и Беларуси Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия.
Как сообщила пресс-служба казахстанского лидера, состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Александром Лукашенко.
«Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий», - говорится в сообщении.
Токаев пригласил Лукашенко принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Данные мероприятия состоятся в Астане в конце мая.