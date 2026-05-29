Лидеры ЕАЭС призвали Армению к референдуму по вопросу вступления в ЕС

Армения должна как можно быстрее выбрать между ЕС и ЕАЭС, заявили президенты России, Казахстана, Киргизии и Беларуси

Лидеры четырех стран ЕАЭС — России, Беларуси, Казахстана и Киргизии — призвали Армению как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в их совместном заявлении по итогам саммита организации в Астане.

В декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета представят доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении договора о ЕАЭС, также отмечается в заявлении. Такое решение было принято с учетом существенных рисков для экономической безопасности стран — членов ЕАЭС в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.