Президенты Польши и Литвы, а также премьер-министр Эстонии выступили с заявлениями накануне основной сессии саммита НАТО

Лидеры Восточной Европы призвали НАТО к единству и «сдерживанию против России» Президенты Польши и Литвы, а также премьер-министр Эстонии выступили с заявлениями накануне основной сессии саммита НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа заявили, что Россия продолжает оставаться «основной угрозой безопасности» для Европы, и призвали союзников увеличить оборонные расходы, усилить сдерживающий потенциал НАТО и продолжить поддержку Украины.

Навроцкий, Михал и Науседа выступили с заявлениями перед основной сессией 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре в среду, 8 июля.

Навроцкий: Трамп – «большой друг» Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал президента США Дональда Трампа «большим другом» Польши. «Мы хотим создать постоянную базу для американских солдат в Польше», - сказал глава государства, говоря о размещении американских военных в своей стране.

Навроцкий охарактеризовал Дональда Трампа как «опору и хребет» НАТО, отметив, что трансатлантические отношения имеют большое значение для укрепления альянса. Польский лидер призвал к урегулированию внутренних разногласий в Североатлантическом альянсе и дальнейшему усилению организации.

Президент Польши также заявил, что президент РФ Владимир Путин всегда «может использовать военную мощь» своей страны против государств Центральной и Восточной Европы. «Мы здесь для того, чтобы укреплять друг друга и признавать, что основная угроза исходит от России», - добавил глава государства.

Кристен Михал: Я знаю, что НАТО работает

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, в свою очередь, заявил, что союзникам необходимо увеличить оборонные расходы, и подчеркнул, что НАТО нуждается в «надежной обороне против России».

Он также отметил важность установления конкретных целей по оказанию помощи Украине и сообщил, что учения НАТО в Балтийском море продолжаются. «Я знаю, что НАТО работает — проводятся морские операции, осуществляется воздушное патрулирование, и сегодняшний саммит будет посвящен противовоздушной обороне», - сказал глава эстонского Кабмина.

Михал напомнил, что США подтвердили свою поддержку стран Балтии. «Это очень важный сигнал как для нас, так и для России», - добавил он.

Гитанас Науседа: сомнений в отношении статьи 5 не должно быть

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность поддержки Киева. «Украина борется за свою свободу. Другие европейские страны также сталкиваются с угрозами со стороны России и Беларуси», - подчеркнул глава государства.

Науседа выразил надежду на то, что саммит завершится подтверждением финансовой солидарности НАТО. «Мы готовы выделять значительную часть государственных средств на защиту нашей безопасности и нашего народа. Нам нужны социальные выплаты и более высокие пенсии, но мы осознаем, в каком мире живем и какова ситуация с нашими соседями. Поэтому если мы сами не сделаем необходимого, то не сможем рассчитывать на солидарность других стран»,- подчеркнул президент.

Науседа заявил, что в Литве глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и готовы внести свой вклад, направив саперные подразделения в Ормузский пролив в случае необходимости.

Литовский лидер указал на важность принципа коллективной обороны, закрепленного в 5-й статье Вашингтонского договора. «Если мы не оставим никаких сомнений в отношении 5-й статьи, Россия не станет ее проверять. Однако повторять это 100 или 200 раз недостаточно — мы должны увеличить расходы и укрепить противовоздушную оборону. Обсуждать это необходимо не только в рамках НАТО, но и в Европейском союзе», - добавил Гитанас Науседа.

