Лидеры Армении и Франции обсудили сотрудничество

Abdulrahman Yusupov, Ekip
26 Июля 2026•Обновить: 26 Июля 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон повели телефонную беседу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Стороны обсудили повестку дня армяно-французских отношений, обоюдно подтвердив готовность к их углублению. Пашинян подчеркнул важность усиления торгово-экономического сотрудничества, в том числе расширения возможностей экспорта из Армении.
Также обсуждалось углубление отношений на уровне Армения – Евросоюз и ряд международных вопросов.
Стороны обсудили и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, отметив важность установления стабильного и долгосрочного мира.
Президент Франции вновь поздравил премьер-министра Армении с победой на парламентских выборах и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.