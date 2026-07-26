Лидеры Армении и Франции обсудили сотрудничество Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон повели телефонный разговор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон повели телефонную беседу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Стороны обсудили повестку дня армяно-французских отношений, обоюдно подтвердив готовность к их углублению. Пашинян подчеркнул важность усиления торгово-экономического сотрудничества, в том числе расширения возможностей экспорта из Армении.

Также обсуждалось углубление отношений на уровне Армения – Евросоюз и ряд международных вопросов.

Стороны обсудили и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, отметив важность установления стабильного и долгосрочного мира.

Президент Франции вновь поздравил премьер-министра Армении с победой на парламентских выборах и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.