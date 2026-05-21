Лидеры Азербайджана и Франции обсудили региональные и глобальные события Состоялся телефонный разговор президентов двух стран

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщается на официальной странице главы азербайджанского государства в соцсети американской компании Х.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора лидеры «рассмотрели вопросы, находящиеся в повестке двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также акже обсудили региональные и глобальные события».

Президент Франции в свою очередь сообщил, что во время беседы с коллегой Азербайджана он «подтвердил поддержку Францией мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и важность дальнейшего продвижения этого процесса. «Мы также обсудили региональные вопросы и потенциал развития наших двусторонних отношений»,- сообщил Макрон.