Лидеры Азербайджана и РФ поздравили Лукашенко с Днем независимости Беларуси Беларусь 3 июля отмечает День Независимости — главный государственный праздник

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю государственного праздника этой страны – Дня независимости.

В послании, опубликованном пресс-службой главы азербайджанского государства, отмечается, что «отношения между Азербайджаном и Беларусью характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и тесным взаимодействием».

«Прочные традиции дружбы и взаимной поддержки между нашими народами, а также успешная реализация договоренностей на высшем уровне обогащают межгосударственные связи качественным содержанием и способствуют укреплению двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений», -сказано в обращении.

Глава азербайджанского государства выразил уверенность, что «совместными усилиями многоплановое взаимодействие и стратегическое партнерство» между Баку и Минском «будут и впредь последовательно расширяться и углубляться во благо наших дружественных народов и стран».

«Уважаемый Александр Григорьевич, в этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси — мира и процветания», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.

Путин: этот праздник имеет особое значение и для россиян

Президент России Владимир Путин также поздравил своего белорусского коллегу и союзника Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в тексте поздравления, опубликованного пресс-службой Кремля.

Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений, отметил Путин.

Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам, напомнил глава государства.

«Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан»,- заявил российский лидер, пожелав Лукашенко здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – благополучия и процветания.

В Беларуси сегодня, 3 июля, отмечается День Независимости.

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году на республиканском референдуме. В том же году декретом президента Александра Лукашенко был установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь (День Республики).

Праздник стал символом национального возрождения Беларуси.